Павлоградскому химзаводу выдали резервное сырье для производства ракетного топлива

Завод в Павлограде получит сырье в рамках государственной поддержки

Кабинет министров Украины утвердил передачу Павлоградскому химическому заводу сырья из мобилизационного резерва для производства ракетного топлива. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, Кабмин решил с целью предоставления государственной поддержки отдельным отраслям экономики в связи с нарушением поставок важных видов сырья, необходимого для обеспечения разработки и изготовлению ракет и боеприпасов, позволить Госрезреву отпустить из государственного материального резерва ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" разбронированные материальные ценности по рыночной стоимости. Оплата за сырье будет производиться на следующих условиях: 50% уплачивается в месячный срок, остаток средств - в течение трех месяцев пропорциональными частями.

Согласно распоряжению, завод получит 9 тонн тетрила (29,6 тыс. гривен), 40,6 тонн флегматизованного гексогена (6 млн гривен), 1,2 тонны гекфола-5 (26 тыс. гривен), 1 тонну взрывной смеси К-991 (4 тыс. гривен) и 85 кг оловянно-свинцового припоя (24,5 тыс. гривен). Реализация акта позволит обеспечить производство ракетного топлива по проектам "Ольха", "Ковш" и "Камелия", а также производство взрывчатых веществ по государственному оборонному заказу.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что производство ракет противовоздушной обороны является приоритетной задачей для оборонно-промышленного комплекса.