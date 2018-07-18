Павлоградському хімзаводу видали резервну сировину для виробництва ракетного палива

Завод у Павлограді отримає сировину в рамках державної підтримки

Кабінет міністрів України затвердив передачу Павлоградському хімічному заводу сировини з мобілізаційного резерву для виробництва ракетного палива. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін вирішив з метою надання державної підтримки окремим галузям економіки у зв'язку з порушенням постачання важливих видів сировини, необхідної для забезпечення розробки і виготовлення ракет і боєприпасів, дозволити Держрезреву відпустити з державного матеріального резерву ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод" розброньовані матеріальні цінності за ринковою вартістю. Оплата за сировину буде проводитися на наступних умовах: 50% сплачується у місячний строк, залишок коштів - протягом трьох місяців пропорційними частинами.

Згідно з розпорядженням, завод отримає 9 тонн тетрила (29,6 тис. гривень), 40,6 тонн флегматизованого гексогену (6 млн гривень), 1,2 тонни гекфола-5 (26 тис. гривень), 1 тонну вибухової суміші К-991 (4 тис. гривень) і 85 кг олов'яно-свинцевого припою (24,5 тис. гривень). Реалізація акта дозволить забезпечити виробництво ракетного палива за проектами "Вільха", "Ківш" і "Камелія", а також виробництво вибухових речовин за державним оборонним замовленням.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше в Раді національної безпеки і оборони України заявили, що виробництво ракет протиповітряної оборони є пріоритетним завданням для оборонно-промислового комплексу.