В Павлограде уже 82 пострадавших после обстрела РФ

Фото: из-за обстрела РФ в Павлограде уже 82 пострадавших (t.me/dnipropetrovskaODA)

В Павлограде уже 82 человека пострадали из-за обстрела РФ 6 сентября. Среди них - 7 несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Более суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают обращаться за помощью врачей. На данный момент - 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних", - рассказал он. По данным главы ОВА, на стационарном лечении остается 60 пострадавших. "В тяжелом состоянии 69-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма и осколочное ранение", - отметил Лысак.