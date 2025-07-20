У Павлограді на тлі загрози балістики пролунали вибухи

Обстріли Павлограда

Зазначимо, що росіяни останнім часом посилили обстріли Павлограда.

Ба більше, у ніч на 19 липня місто пережило наймасованішу атаку РФ. Ворог запустив по населеному пункту дрони і ракети.

"Пекельна ніч і ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілилися ракетами і безпілотниками", - повідомляв голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він також розповів, що внаслідок ударів РФ спалахнули пожежі, було пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п'ятиповерхову будівлю.

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