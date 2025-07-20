В Павлограде на фоне угрозы баллистики прозвучали взрывы

Сегодня днем, 20 июля, в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. Военные предупреждали об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 16:00 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Накануне военные информировали, что с юго-востока есть угроза применения баллистического вооружения.

"В Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 15:49.

Обстрелы Павлограда

Отметим, что россияне в последнее время участили обстрелы Павлограда.

Более того, в ночь на 19 июля город пережил самую массированную атаку РФ. Враг запустил по населенному пункту дроны и ракеты.

"Адская ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками", - сообщал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он также рассказал, что в результате ударов РФ вспыхнули пожары, были повреждены пожарная часть, промышленные предприятия и пятиэтажное здание.

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