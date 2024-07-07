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В Павлограде раздались взрывы

Воскресенье 07 июля 2024 01:33
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В Павлограде раздались взрывы Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Павлограде Днепропетровской области во время российской массированной атаки ударными дронами раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Днепр.

"В Павлограде на Днепропетровщине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

Поздним вечером 6 июля в ряде областей Украины, в том числе Днепропетровской, была объявлена воздушная тревога из-за атаки со стороны России несколькими группами ударных беспилотников.

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