У Павлограді прогримів вибух
Фото: вибух в Павлограді пролунав 5 січня
5 січня пролунав вибух. У регіоні оголошено тривогу через загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога в Україні
В частині регіонів України оголошено тривогу через загрозу балістичного озброєння. Тривога оголошена у Київській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій та Донецькій областях.
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