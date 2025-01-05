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У Павлограді прогримів вибух

Павлоград, Неділя 05 січня 2025 13:23
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У Павлограді прогримів вибух Фото: вибух в Павлограді пролунав 5 січня
Автор: Наталія Гурковська

5 січня пролунав вибух. У регіоні оголошено тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в Україні

В частині регіонів України оголошено тривогу через загрозу балістичного озброєння. Тривога оголошена у Київській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Павлограді прогримів вибух

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