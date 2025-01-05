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В Павлограде прогремел взрыв

Павлоград, Воскресенье 05 января 2025 13:23
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В Павлограде прогремел взрыв Фото: взрыв в Павлограде прогремел 5 января (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

5 января прогремел взрыв в Павлограде. В регионе объявлена тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Павлограде Днепропетровской области слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине

В части регионов Украины объявлена тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской и Донецкой областях.

В Павлограде прогремел взрыв

Карта воздушных тревог в Украине на 13.08 (t.me/alarmukraine)

Обстрелы Днепра и области

Оккупанты постоянно атакуют Днепр и область. В частности, 5 января в Никополе из-за артобстрела погиб 43-летний мужчина. Также пострадала 40-летняя женщина. Ей медики оказали всю необходимую помощь. В городе повреждены пятиэтажки, гаражи и авто.

Добавим, что 6 сентября российские войска нанесли удары по Павлограду. Пострадали десятки людей, один человек погиб. Тогда РФ ударила по городу баллистикой.

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