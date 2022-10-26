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У Павлограді під час тривоги пролунали вибухи

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Павлоград, Середа 26 жовтня 2022 22:43
У Павлограді під час тривоги пролунали вибухи Фото: У Павлограді під час тривоги пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Павлограді у Дніпропетровській області було чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляють місцеві мешканці. За наявною інформацією, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про причини вибухів в обласному центрі не повідомляється. На цей час представники адміністрації Павлограда подію не коментували. До закінчення повітряної тривоги людей просять залишатися у бомбосховищах.

Нагадаємо, що вчора у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетної атаки у Дніпрі трапилась пожежа на АЗС. Двоє людей загинуло, серед них вагітна жінка.

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Павлоград Дніпропетровська область Війна в Україні
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