Фото: У Павлограді під час тривоги пролунали вибухи (GettyImages)

У середу, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".