В Павлограде во время тревоги раздались взрывы
В среду, 26 октября, в Павлограде (Днепропетровская область) раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Павлограде в Днепропетровской области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Об этом сообщают местные жители. По имеющейся информации, в городе и области объявлена воздушная тревога.
О причинах взрывов в областном центре не сообщается. В настоящее время представители администрации Павлограда событие не комментировали. До окончания воздушной тревоги людей просят оставаться в бомбоубежищах.
Напомним, что вчера в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Позже стало известно, что в результате ракетной атаки в Днепре произошел пожар на АЗС. Два человека погибли, среди них беременная женщина.
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