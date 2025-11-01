UA

У Павлограді було чути вибух під час загрози балістики

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 1 листопада, у Павлограді Дніпропетровської області було чути вибух. Це сталося під час загрози застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Дніпро" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 17:06.

Приблизно за годину до цього військові попередили, що існує загроза застосування балістики зі сходу. Пізніше була інформація, що на сході Дніпропетровської області зафіксовано дрон, як який рухався в напрямку Павлограда.

Однак, перед самим вибухом низка моніторингових каналів почали повторно писати про загрозу балістику. Окрім того, Повітряні сили трохи пізніше попередили про швидкісну ціль, закликавши мешканців Дніпра бути в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, що росіяни досить часто обстрілюють Павлоград, застосовуючи для ударів ракети і ударні дрони.

Наприклад, так сталося 20 жовтня. Тоді в результаті масованої атаки було пошкоджено інфраструктурний об'єкт і виникла пожежа. Крім того, через обстріли постраждали 16 осіб, 15 з яких госпіталізували.

Також ми писали, що дрони атакували Павлоград дронами в ніч на 19 вересня. В результаті цього в місті було кілька пожеж.

