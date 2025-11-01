У Павлограді було чути вибух під час загрози балістики

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 17:06.

Приблизно за годину до цього військові попередили, що існує загроза застосування балістики зі сходу. Пізніше була інформація, що на сході Дніпропетровської області зафіксовано дрон, як який рухався в напрямку Павлограда.

Однак, перед самим вибухом низка моніторингових каналів почали повторно писати про загрозу балістику. Окрім того, Повітряні сили трохи пізніше попередили про швидкісну ціль, закликавши мешканців Дніпра бути в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:17 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Донецькій областях.