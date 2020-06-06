У Павлограді розформували поліцейську дільницю через торгівлю наркотиками

Фото: Ігор Клименко (mvs.gov.ua)

Тимчасовим керівником відділку призначено Ігоря Мартищука

Голова Національної поліції Ігор Клименко прийняв рішення про переформатування Павлоградського відділу поліції після затримання бандитського угрупування поліцейських. Тимчасовим керівником відділку призначено начальника Департаменту внутрішньої безпеки полковника Ігоря Мартищука.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Також голова МВС Арсен Аваков заявив, що в регіоні починають тотальне відпрацювання. За його словами, мова йде не лише про Павлоградський відділ поліції, але й про інші правоохоронні органи області. Його заступник Олександр Гогілашвілі координуватиме питання боротьби з наркозлочинністю в регіоні.

"Саме тому, на цю проблему ми будемо дивитись дуже комплексно - на взаємодію з усіма органами влади та між собою. Мене принципово не влаштовує розповсюдження наркотиків, як у всій Дніпропетровській області, так і в Павлоградському районі", - заявив він.

Наразі проводиться службова перевірка за фактом фальсифікації службових матеріалів, буде сформовано нову команду, працівники якої пройдуть атестацію. Перевірку пройдуть близько 500 працівників Павлоградського відділу та його чотирьох підрозділів.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань та Служба безпеки затримали банду поліцейських, які задля підвищення показників у роботі поліції, змушували громадян вчиняти злочини, а потім їх "ловили".

Зазначимо, вчора в Києві пройшли масові акції протести за відставку Авакова.

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Автор: Анастасия Рокитна