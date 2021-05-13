В Павлограде монтируют самый большой в Украине асфальтобетонный завод

В Павлограде Днепропетровской области компания "Автомагистраль-Юг" монтирует самый большой в Украине асфальтобетонный завод MARINI TOP TOWER 4500. Уже с конца мая там начнется производство асфальтобетона для строительства трассы М-30 Стрый-Изварино, которую создают в рамках президентской программы "Большая стройка".

Монтаж завода осуществляется с помощью двух кранов грузоподъемностью 35 тонн и одного 110 тонн.

Производительность завода составит 340 тонн в час. На объекте уже заготавливают запасы щебня - в данный момент там хранится порядка 40 тыс. тонн.

"До момента начала работы этого завода, формально самый мощный завод - это завод этой же компании в Дергачах Харьковской области производительностью 320 тонн в час", - рассказал Голик.

Данный завод вместе с тремя аналогичными объектами с конца мая будет задействован на ремонте трассы Днепр-Павлоград.

Днепропетровская область. г. Павлоград. Сейчас здесь компания Автомагистраль-Юг монтирует самый мощный в Украине... Posted by Юрий Голик on Wednesday, May 12, 2021

"Эта трасса - часть трассы М-30 Стрый - Знаменка - Изварино, которая будет отремонтирована вся ко Дню Независимости. Это означает, что чуть больше 70 километров четырехполосной трассы будет отремонтировано за три месяца", - отметил Голик.

По его словам, работы на трассе от черты с Кировоградской областью до Криничанского поста полиции и от Павлограда до черты с Донецкой областью уже стартовали.