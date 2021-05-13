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У Павлограді монтують найбільший в Україні асфальтобетонний завод

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Києва, Четвер 13 травня 2021 10:00
У Павлограді монтують найбільший в Україні асфальтобетонний завод Фото: у Павлограді монтують великий асфальтобетонний завод (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Павлограді Дніпропетровської області компанія "Автомагістраль-Південь" монтує найбільший в Україні асфальтобетонний завод MARINI TOP TOWER 4500. Вже з кінця травня там розпочнеться виробництво асфальтобетону для будівництва траси М-30 Стрий-Ізварине, яку створюють в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

Монтаж заводу здійснюється за допомогою двох кранів вантажопідйомністю 35 тонн і одного 110 тонн.

Продуктивність заводу - 340 тонн на годину. На об'єкті вже заготовляють запаси щебеню - станом на зараз там зберігається близько 40 тис. тонн.

"До моменту початку роботи цього заводу, формально найпотужніший завод - це завод цієї ж компанії у Дергачах Харківської області продуктивністю 320 тонн на годину", - розповів Голик.

Цей завод разом з трьома аналогічними об'єктами з кінця травня буде задіяний на ремонті траси Дніпро-Павлоград.

Днепропетровская область. г. Павлоград. Сейчас здесь компания Автомагистраль-Юг монтирует самый мощный в Украине...

Posted by Юрий Голик on Wednesday, May 12, 2021

"Ця траса - частина траси М-30 Стрий - Знам'янка - Ізварине, яка буде відремонтована уся до Дня Незалежності. Це означає, що трохи понад 70 кілометрів чотирисмугової траси буде відремонтовано за три місяці", - зазначив Голик.

За його словами, роботи на трасі від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції і від Павлограда до межі з Донецькою областю вже стартували.

Нагадаємо, в рамках "великого будівництва" Володимира Зеленського буде проведена реконструкція об'їзної Тернополя. Об'їзна стане частиною найдовшої в Україні міжнародної траси М-30, яка з'єднає Львівську та Луганську області і матиме загальну протяжність близько 1400 км.

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