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Павлоград подвергся ракетным ударам РФ: атакована железнодорожная станция, есть раненый

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Павлоград, Суббота 02 апреля 2022 16:17
Павлоград подвергся ракетным ударам РФ: атакована железнодорожная станция, есть раненый Фото: глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Павлоград Днепропетровской области. Враг попал в железнодорожную станцию, движение поездов остановлено, известно о раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в Facebook.

"15:55. Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели укрощают пожар. Предварительно, погибших нет", - написал Резниченко.

По его словам, второй ракетный удар оккупантов пришелся на открытую местность.

"Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен", - сообщил глава ОГА.

Напомним, недавно в Днепропетровской области 31 марта российские вражеские силы атаковали с воздуха Синельниковский район. Обошлось без жертв, однако есть существенные разрушения инфраструктуры.

Добавим, российские оккупанты обстреляли воинскую часть в Днепропетровской области.

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