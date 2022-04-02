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Павлоград піддався ракетним ударам РФ: атакована залізнична станція, є поранений

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Павлоград, Субота 02 квітня 2022 16:17
Павлоград піддався ракетним ударам РФ: атакована залізнична станція, є поранений Фото: глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Павлоград Дніпропетровської області. Ворог влучив у залізничну станцію, рух потягів зупинено, відомо про пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка у Facebook.

"15:55. Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає", - написав Резніченко.

За його словами, другий ракетний удар окупантів прийшовся на відкриту місцевість.

"Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена", - повідомив глава ОДА.

Нагадаємо, нещодавно в Дніпропетровській області 31 березня російські ворожі сили атакували з повітря Синельниківський район. Обійшлося без жертв, проте є суттєві руйнування інфраструктури.

Додамо, російські окупанти обстріляли військову частину у Дніпропетровській області.

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Павлоград Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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