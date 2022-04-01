ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепропетровской области оккупанты с воздуха атаковали один из районов

Новина українською →
Днепропетровская область, Пятница 01 апреля 2022 10:30
В Днепропетровской области оккупанты с воздуха атаковали один из районов Фото :враг атаковал Днепропетровскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепропетровской области 31 марта российские вражеские силы атаковали с воздуха Синельниковский район. Обошлось без жертв, однако есть значительные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Неспокойная ночь в Днепропетровской области. Вчера вечером враг с воздуха атаковал Синельниковский район. К счастью, обошлось без жертв. Но есть существенные разрушения объектов инфраструктуры", - отметил Лукашук.

Однако председатель облсовета добавил, что украинские военные идут в контрнаступление в Херсонской области, освобождая населенные пункты от российских оккупантов.

Напомним, российские оккупанты обстреляли воинскую часть в Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Днепропетровская область
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Ирина Верещук: Возвращаться на освобожденные территории сейчас опасно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ирина Верещук: Возвращаться на освобожденные территории сейчас опасно