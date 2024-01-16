Павлоград у Дніпропетровській області залишився без світла: що відомо

"Шановні павлоградці! Відбулось аварійне відключення електроживлення міста. Тривають ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

Що саме стало причиною аварійного відключення світла та коли закінчаться ремонтні роботи, наразі невідомо.

Стан енергосистеми України

Енергосистема України на початку січня витримала перший іспит на міцність. Але до березня ще очікуються періоди похолодання, а можливі ракетні удари РФ по енергооб'єктах можуть спричинити деякі проблеми.

Детальніше про те, як енергосистема справляється із зимою і що буде у разі ракетного обстрілу, - у матеріалі РБК-Україна.