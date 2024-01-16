Павлоград у Дніпропетровській області залишився без світла: що відомо

Павлоград у Дніпропетровській області залишилося без електроенергії у вівторок, 16 січня. У місті відбулося аварійне відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міської ради Павлограда.
"Шановні павлоградці! Відбулось аварійне відключення електроживлення міста. Тривають ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.
Що саме стало причиною аварійного відключення світла та коли закінчаться ремонтні роботи, наразі невідомо.
Енергосистема України на початку січня витримала перший іспит на міцність. Але до березня ще очікуються періоди похолодання, а можливі ракетні удари РФ по енергооб'єктах можуть спричинити деякі проблеми.
Детальніше про те, як енергосистема справляється із зимою і що буде у разі ракетного обстрілу, - у матеріалі РБК-Україна.
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