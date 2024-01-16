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Павлоград у Дніпропетровській області залишився без світла: що відомо

Фото: Павлоград у Дніпропетровській області залишився без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Павлоград у Дніпропетровській області залишилося без електроенергії у вівторок, 16 січня. У місті відбулося аварійне відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міської ради Павлограда.

"Шановні павлоградці! Відбулось аварійне відключення електроживлення міста. Тривають ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

Що саме стало причиною аварійного відключення світла та коли закінчаться ремонтні роботи, наразі невідомо. 

Стан енергосистеми України

Енергосистема України на початку січня витримала перший іспит на міцність. Але до березня ще очікуються періоди похолодання, а можливі ракетні удари РФ по енергооб'єктах можуть спричинити деякі проблеми.

Детальніше про те, як енергосистема справляється із зимою і що буде у разі ракетного обстрілу, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ПавлоградДніпропетровська областьвідключеня світла