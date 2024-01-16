Павлоград в Днепропетровской области остался без света: что известно

Павлоград в Днепропетровской области остался без электроэнергии во вторник, 16 января. В городе произошло аварийное отключение света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского совета Павлограда.
"Уважаемые павлоградцы! Произошло аварийное отключение электропитания города. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Что именно стало причиной аварийного отключения света и когда закончатся ремонтные работы, пока неизвестно.
Энергосистема Украины в начале января выдержала первый экзамен на прочность. Но до марта еще ожидаются периоды похолодания, а возможные ракетные удары РФ по энергообъектам могут повлечь за собой некоторые проблемы.
Детальнее о том, как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов, - в материале РБК-Украина.
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