Павло Романюк про запуск революційного стартапу в США та виклики часу

Український розробник та підприємець Павло Романюк запускає у США проривний стартап LEISUREMENT. Це перша програма для iOS та Android, яка поєднує в собі месенджер, таск-менеджер, івент-планер та фінансовий органайзер. Поява продукту давно затребувана часом, тому що з темпом життя, що постійно підвищується, виникає необхідність універсального застосування, яке б справлялося з безліччю задач.

Переваги Leisurement

Павло став співзасновником стартапу у 2022 році і одразу взяв активну участь у всіх етапах проекту – від ідеї до реалізації дизайну.

Ключова особливість LEISUREMENT – його багатофункціональність. При постійній нестачі часу дуже зручно, коли є можливість не виходячи з програми спілкуватися, планувати власний час, вести фінансовий облік та вирішувати безліч інших щоденних завдань.

Павло Романюк: “Leisurement – ​​це додаток, який допомагає вирішити проблему нестачі часу. Адже час - один із найважливіших та непоправних ресурсів людини. Проект Leisurement став для мене можливістю зробити свій значний внесок у область, яку я завжди вважав важливою. Ми створили революційне рішення, яке не зустрічалося раніше, яке об'єднує месенджер, планувальник фінансів та органайзер в одному додатку. Leisurement дозволяє значно оптимізувати та спростити рутинні процеси в організації будь-яких заходів”.

Додаток навіть до моменту офіційного запуску викликав значний інтерес у потенційних іінвесторів у США,тому є всі підстави вважати, що команді Павла Романюка вдалося створити продукт, який становитиме гідну конкуренцію на міжнародному ринку.

Кар'єрний шлях Павла Романюка

До того як розпочати роботу над Leisurement, Павло Романюк пройшов більш ніж 20-річний шлях у IT-сфері.

Павло Романюк: “Після закінчення інституту я створив свою першу компанію VinMir та почав працювати над створенням універсальної CRM – унікальної системи управління взаємовідносинами з клієнтами”.

Працюючи керівником відділів розробки програмного забезпечення у компаніях Cartli Group та FuturePeople, Павло створив профільні CRM-системи на базі CRM VinMir. Вони дали можливість компаніям багаторазово масштабуватись, залучаючи вітчизняних та міжнародних клієнтів.

В американській компанії Capgemini Павло працював розробником над великомасштабними міжнародними проектами у сфері e-commerce. Керував командою розробників, впроваджуючи сучасні розробки та адаптуючи програмні рішення для таких великих брендів як: Lee, Wrangler, Bissell, Louis Vuitton, Moet Hennessy, Delta Faucet, Aetrex та багато інших.

Павло Романюк – член IEEE – найбільшої міжнародної професійної організації, яка займається просуванням технологічних інновацій на благо людства, членами якої є визначні представники галузі.

Павел Романюк: “З експертизою в різних галузях, таких як аерокосмічні системи, комп'ютери, IT та інші, IEEE надихає зміни та встановлює стандарти через конференції, публікації та дослідницькі проекти».

Цього року Павла запрошено на всеукраїнський хакатон YEPS «Innovative IT solutions for the first job in IT» головою суддівської колегії.

Павел Романюк: “Суддівство на хакатоні - це чудова можливість допомогти талановитим людям використати свою творчість та технічні навички для вирішення реальних проблем”.

Автор: Аліна Муковніна