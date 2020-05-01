Павленко: у Зеленского теряют контроль над ситуацией в стране

Фото: Ростислав Павленко (eurosolidarity.org)

Он подчеркнул, что двойные стандарты власти разрушают ее авторитет среди граждан

Кабинет министров Украины теряет контроль над ситуацией в стране. Об этом в эфире телеканала "Прямая" заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко, передает РБК-Украина.

"Правительство теряет остатки контроля над тем, что происходит в стране. Это не страшилка - это то, к чему надо быть готовым. Это означает, что сейчас очень большое внимание должно быть приковано к общинам. Потому что сейчас в местах, где живут люди, очень многое будет зависеть от того, как местная власть справится или не справится с таким стихийным выходом из карантина", - сказал Павленко.

Он подчеркнул, что двойные стандарты власти разрушают ее авторитет среди граждан.

"После "Велюра", после того, что люди наглядно увидели, что одним карантин, а другие могут себе "штабы" в ресторанах создавать, и в городах, и в селах очень много будет такого: раз вы так с нами то и мы с вами. Но чтобы не получилось так, что это породит больше проблем", - добавил Павленко.

По его мнению, сейчас большое внимание должно быть на местное самоуправление.

"И как раз правительство должно было бы сейчас обратить внимание на это. Проводить не какие-то сеансы связи с мэрами, а действительно посмотреть на те параметры, к которым местные общины должны быть готовы. Обеспечены ли они ресурсами для этого, смогут ли они те рынки открыть, несмотря на 1-2 мая. Или транспортная сеть способна выдержать это. Вот на это сейчас должна идти энергия и время этих "штабов" и всего, что там насоздавали. Или это будет? Я думаю, что в ближайшие недели мы будем видеть "разгул стихии", - резюмировал Павленко.

Напомним, ранее президент Зеленский пригрозил юридическими последствиями органам местной власти в случае досрочного смягчения карантинных мероприятий на местах. Глава государства выразил недовольство за самовольное смягчение карантина некоторыми городами страны.

РБК-Украина писало, что в Офисе президента рассказали, когда будет возобновлена работа метро в Украине. По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, метрополитены в Киеве, Харькове и Днепре будут открыты последними из всех видов транспорта.