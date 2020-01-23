Павленко: семьи героев Небесной сотни выступили против назначения Бабикова в ГБР

Семьи героев Небесной сотни и участники Революции Достоинства призывают политические партии и гражданское общество не допустить попыток "слить" дела Майдана и не позволить адвокату Виктора Януковича Александру Бабикову занять должность первого заместителя руководителя Государственного бюро расследований. Об этом сообщили депутаты из фракции "Европейская солидарность" во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Вчера прозвучали заявления и обращения различных политических сил со стороны семей Героев Небесной Сотни, со стороны пострадавших, раненых на Майдане, со стороны участников Майдана и в частности тех, кто прямо с Майдана отправились на фронт. И они выразили свое категорическое несогласие с тем, что силы антимайдана, фактически силы реванша усиливаются. Они выразили несогласие с тем, что происходят назначения, в частности в Государственном бюро расследований назначается адвокат Януковича господин Бабиков", – отметил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко.

По его словам, не понятно, по какой процедуре, в какой последовательности и насколько прозрачно будет происходить назначение руководства ГБР.

"Именно поэтому сегодня собрались представители "Европейской солидарности", в частности пятый президент Украины Петр Порошенко, представители фракции "Батькивщина" для того, чтобы выработать механизмы совместных скоординированных действий", – добавил он.

Ростислав Павленко также отметил, что народные депутаты вместе с семьями героев Небесной Сотни планируют завтра пойти на неотложный прием к руководителю ГБР Ирины Венедиктовой, "чтобы поставить вопрос о невозможности пребывания господина Бабикова на должности в ГБР".

Кроме этого, парламентарий подчеркнул, что "Европейская солидарность" подготовила законопроект о приведении в соответствие к Конституции Украины закона о ГБР, который был принят монобольшинством и подписан Зеленским. Как известно, Конституционный Суд в своем решении признал неконституционными нормы относительно права президента назначать руководителей правоохранительных органов, в частности ГБР.

"Вопрос относительно изменения законодательства о ГБР, приведение его в соответствие с решением Конституционного суда. Соответствующий законопроект был разработан и подан представителями нашей фракции "Европейская солидарность" Верховной Рады Украины", – сказал народный депутат.

Он также добавил, что после обнародования в СМИ экспертизы "пленок Трубы", которая подтвердила идентичность голоса Трубы и заказной характер политических преследований Петра Порошенко, Государственное бюро расследований должно предоставить оперативную реакцию и отстранить вероятных фигурантов пленок от работы.