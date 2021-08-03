Павленко: похищение Чауса - тяжкое преступление украинской власти

"Бурба - якобы был причастен к побегу Чауса из Украины в 2016 году. Это в фантазиях власти. А вот в реальности Бурба - высокопрофессиональный разведчик, главный свидетель государственной измены в высшем руководстве Украины, которая произошла в конце июля 2020 года. И предатели готовы на все, чтобы его уничтожить, если не физически, то морально, или просто по фейковым обвинениям упечь за решетку", - заявил Павленко.

По мнению депутата, руководство Украины совершило ряд тяжких преступлений.

"Только с того, что на поверхности: похищение человека (статья 146 и 146-1 УК), организация незаконного пересечения границы (статья 332); превышение полномочий, издание и выполнение должностными лицами заведомо преступных приказов (статья 426-1); неисполнение решения суда (статья 382), по которому СБУ должна была передать Чауса НАБУ в силу подследственности и т.п.", - добавил он.

Ростислав Павленко отметил, что ситуация для украинской власти ухудшается и тем, что истину уже установили правоохранительные органы Молдовы. Он напомнил, что по официальным сообщениям Молдовы на ее территории Чауса похитили украинские дипломаты, представители военной разведки и других спецслужб.

"Важно, что в Молдове полиция, прокуратура и парламентская следственная комиссия независимо друг от других пришли к одинаковым выводам, что усиливает их объективность и политическую беспристрастность", - подчеркнул Ростислав Павленко.

"Разведчики и дипломаты не могли действовать по собственной инициативе, ни с того ни с сего внедряются в Кишинев и украсть человека на территории дружественной нам страны", - резюмировал он.