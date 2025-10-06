Павел про снарядну ініціативу для України: якщо зупинимо, постраждає сама Чехія

Чехія не може зупиняти свою снарядну ініціативу для України. В іншому разі будуть серйозні наслідки.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.
Павел після зустрічі з лідерами чеських політичних партій зазначив, що вважає ініціативу Чехії щодо постачання снарядів Україні важливою.
"Йдеться насамперед про нашу надійність у відносинах із підтримуваною Україною, яка буквально життєво залежить від поставок боєприпасів за чеською ініціативою", - зазначив Павел.
За його словами, якщо Чехія скасує таку ініціативу, то вона "нашкодить насамперед собі". Також негативні наслідки були б і для України, де може загинути ще більше людей.
При цьому президент зазначив, що з прозорістю чеської ініціативи проблем немає.
"Вважаю, що і Андрій Бабіш (лідер партії ANO, яка перемагає на виборах, - ред.), і представники інших політичних партій будуть виходити насамперед з інтересів Чеської Республіки, наших союзників і партнерів, таких як Україна. Ми не повинні нашкодити ні їм, ні собі", - наголосив Павел.
Нагадаємо, раніше лідер партії ANO Андрій Бабіш неодноразово критикував снарядну ініціативу Чехії для України.
Він, зокрема, заявляв, що таку ініціативу необхідно скасувати. Також, на його думку, курувати програму має Північноатлантичний альянс.