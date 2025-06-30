Павел розкрив, як на саміті НАТО переконували Трампа посилити тиск на РФ

На закритій вечері лідерів НАТО, яка відбулася минулого тижня, європейські союзники намагалися переконати президента США Дональда Трампа змінити позицію щодо Росії.

За його словами, у розмові з Трампом взяли участь також король Нідерландів Віллем-Олександр і майбутній генсек НАТО Марк Рютте. Головною темою стало питання посилення економічного тиску на Росію.

"Ми розмовляли з ним дуже послідовно та колективно, переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію", - наголосив Павел.

Трамп наводив приклади своєї політики щодо Китаю, згадуючи ефект від високих тарифів. У відповідь Павел зазначив, що подібна рішучість може принести ще швидші результати у випадку з Росією:

"Я сказав: "Бачите, це саме той рішучий підхід, який нам зараз потрібен щодо Росії. Якщо Китай відчує це протягом місяця, то Росія з її економікою може відчути це протягом тижня чи двох", - розповів президент Чехії.

Збільшення ВВП

Ще однією темою стало фінансування оборони. За словами Павела, Трамп запитав, чому європейські країни не можуть вже наступного року витрачати на оборону 5% ВВП.

Лідери відповіли, що нинішні промислові потужності Європи не дозволяють забезпечити настільки масштабне виробництво озброєння.

Чеський президент також зазначив, що Трамп залишається обережним у своїх оцінках, але визнає ефективність економічного тиску як інструменту впливу на Кремль.