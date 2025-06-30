Павел раскрыл, как на саммите НАТО убеждали Трампа усилить давление на РФ

На закрытом ужине лидеров НАТО, который состоялся на прошлой неделе, европейские союзники пытались убедить президента США Дональда Трампа изменить позицию в отношении России.

По его словам, в разговоре с Трампом приняли участие также король Нидерландов Виллем-Александр и будущий генсек НАТО Марк Рютте. Главной темой стал вопрос усиления экономического давления на Россию.

"Мы разговаривали с ним очень последовательно и коллективно, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию", - подчеркнул Павел.

Трамп приводил примеры своей политики в отношении Китая, вспоминая эффект от высоких тарифов. В ответ Павел отметил, что подобная решимость может принести еще более быстрые результаты в случае с Россией:

"Я сказал: "Видите, это именно тот решительный подход, который нам сейчас нужен в отношении России. Если Китай почувствует это в течение месяца, то Россия с ее экономикой может почувствовать это в течение недели или двух", - рассказал президент Чехии.

Увеличение ВВП

Еще одной темой стало финансирование обороны. По словам Павела, Трамп спросил, почему европейские страны не могут уже в следующем году тратить на оборону 5% ВВП.

Лидеры ответили, что нынешние промышленные мощности Европы не позволяют обеспечить столь масштабное производство вооружения.

Чешский президент также отметил, что Трамп остается осторожным в своих оценках, но признает эффективность экономического давления как инструмента воздействия на Кремль.