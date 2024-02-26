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Павел назвав головну мету Путіна у війні проти України після переобрання

Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін після переобрання на чергових "виборах" може сконцентруватися на повному захопленні окупованих територій. Зокрема, на Донбасі.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Czech Radio.

"Президент Росії Володимир Путін після очікуваного переобрання на пост глави держави буде прагнути до досягнення хоча б часткових цілей - повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом", - заявив він. 

При цьому Павло зазначив, що війна в Україні не закінчиться швидко, "оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставлених цілей".

"Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах, що в принципі має бути підтримано", - заявив він.

Вибори у Росії

У Росії так звані вибори президента намічені на березень 2024 року. Вони триватимуть цілих три дні - з 15 по 17 березня.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що в Росії відмовили у реєстрації кандидатом на президентські вибори Борису Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна.

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