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Павел назвал главную цель Путина в войне против Украины после переизбрания

Фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин после переизбрания на очередных "выборах" может сконцентрироваться на полном захвате оккупированных территорий. В частности, на Донбассе.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.

"Президент России Владимир Путин после ожидаемого переизбрания на пост главы государства будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей - полного контроля над оккупированными регионами, особенно над Донбассом", - заявил он. 

При этом Павел отметил, что война в Украине не закончится быстро, "поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленных целей".

"Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что в принципе должно быть поддержано", - заявил он. 

Выборы в России

В России так называемые выборы президента намечены на март 2024 года. Они продлятся целых три дня - с 15 по 17 марта.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он до недавнего времени считался "главным конкурентом" Путина.

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