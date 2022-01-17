Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит

Украина начала активное строительство своей антикоррупционной инфраструктуры в 2015 году. Это было одним из ключевых условий макрофинансовой помощи от западных партнеров и международных кредиторов. Например, этот вопрос прямо и подробно прописан в последнем меморандуме Украины с МВФ.

Весной 2015 года на открытом конкурсе был избран директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Спустя полгода, пройдя отбор, был назначен Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий. Еще через четыре года – осенью 2019 – заработал и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и обновленное Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК).

В августе 2020 года из этой вертикали выпал первый "кирпичик" – Холодницкий ушел в отставку. Замену ему планировали найти в течение пары месяцев. Но за прошедшие полтора года конкурсная комиссия так и не смогла справиться с этой задачей.

Вялотекущий отбор

Сама конкурсная комиссия была сформирована довольно оперативно. В сентябре 2020 года в ее состав по квоте Верховной рады вошли семеро украинских юристов (Екатерина Коваль, Андрей Гуджал, Елена Бусол, Вячеслав Навроцкий, Богдан Романюк, Евгений Соболь, Алексей Дрозд) и четверо экспертов по квоте Совета прокуроров (американец Томас Файерстоун, словенец Драго Кос, грузинка Нонна Цоцория и украинец Роман Куйбида).

Организация работы комиссии и разные технические аспекты заняли еще пару месяцев. Непосредственно отбор претендентов на должности руководителей САП начался лишь 20 января 2021 года. Конкурсанты были обязаны пройти несколько этапов, среди них написание практического задания, полиграф ("детектор лжи"), собеседование для проверки добропорядочности и профессиональной компетентности.

Конкурсная комиссия до сих пор не избрала главу САП (фото: gp.gov.ua)

Глава комиссии Екатерина Коваль оптимистично рассчитывала выйти на финал конкурса к началу осени прошлого года. "Предварительно, мы планируем его (конкурс, – ред.) завершить до конца лета", – обещала она на брифинге в мае. Действительно, в июле претендентов на пост главы САП осталось всего двое – детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Первый известен тем, что расследовал громкие дела против экс-депутата Александра Онищенко, бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и действующего замглавы Офиса президента Олега Татарова. Второй претендент "засветился" в резонансных делах об убийстве Екатерины Гандзюк и в процессе против экс-депутата Семена Семенченко.

Предполагаемые "фавориты власти", как глава правового комитета парламента Андрей Костин ("Слуга народа") и прокурор Львовской области Антон Войтенко, до финала конкурса не дошли. Их, как и большинство других сильных претендентов, "зарубили" на этапе собеседования.

Дело в том, что для позитивного голосования кандидату необходимо получить поддержку не менее двух иностранных экспертов и не менее пяти – украинских. Такая комбинация "5+2" сложилась всего в двух случаях – при голосовании за уже упомянутых Клименко и Синюка.

Казалось бы, ситуация предельно ясна. Из двух претендентов комиссии необходимо определить лучшего по количеству баллов и подать его кандидатуру на утверждение генеральному прокурору. Проигравший, в свою очередь, был бы назначен на пост заместителя главы САП.

Но именно на этом этапе конкурсный отбор резко "затормозил". Около полугода – до декабря – члены комиссии по разным причинам (отпуски, болезни, командировки и т.д.) не могли собраться и назначить финальное тестирование и собеседование двух кандидатов.

Проблему обсуждали даже на уровне президентов США и Украины (коллаж: РБК-Украина)

Вопрос по данной ситуации был даже поднят на переговорах президента Владимира Зеленского со своим американским визави Джо Байденом 1 сентября прошлого года. В совместном заявлении сторон идет речь о необходимости "немедленного избрания" нового председателя САП. Еще через месяц простоя – в октябре 2021-го – Зеленский уже прямо потребовал от конкурсной комиссии скорее завершить отбор антикоррупционного прокурора.

"Не услышал адекватных объяснений касательно задержки конкурса по избранию нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", – заявил президент.

Его настойчивые пожелания завершить конкурс до конца года, повторенные также в ноябре и декабре, комиссия отборщиков оставила без внимания. И это при том, что в середине декабря с трудом, но удалось провести все предусмотренные законом процедуры конкурса и даже сформировать окончательный рейтинг конкурсантов. Оставался только один технический момент.

Новая задержка

После написания практической работы и проведения еще одного собеседования финальные баллы от членов комиссии распределились так: детектив Клименко набрал 246, прокурор Синюк – 229. Но на заседаниях 21-24 декабря утвердить такой рейтинг комиссия так и не смогла. Парламентская квота (Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Евгений Соболь, Андрей Гуджал и Елена Бусол) не дала необходимых голосов, чтобы подтвердить результаты уже завершенного конкурса.

Причину такого демарша глава комиссии Екатерина Коваль назвала достаточно оригинальную. По ее мнению, победители конкурса перед назначением в САП должны еще раз подтвердить, что прошли спецпроверку. Это стандартная техническая процедура, которую проходят все претенденты на высшие госдолжности. Она включает в себя проверку человека по базам СБУ, налоговой, МВД и Минюста.

Но дело в том, что и Клименко и Синюк прошли ее еще в начале конкурса в апреле прошлого года и подали комиссии соответствующие справки. По мнению Коваль, за это время обстоятельства могли измениться и необходимо узнать, актуальны ли данные проверки на сегодняшний момент. У иностранных членов комиссии такое развитие событий вызвало удивление.

"То, что мы сегодня услышали, не имеет ничего общего со здравым смыслом, прошу прошения за мою прямоту", – отметила прямо на заседании бывшая судья Европейского суда по правам человека, грузинка Нонна Цоцория.

Комиссии осталось только утвердить результаты конкурсного отбора на главу САП (фото: gp.gov.ua)

Украинский отборщик, юрист Роман Куйбида также недоумевает, почему комиссия отказывается утверждать результаты конкурса. Поднимать вопрос о возможной "новой спецпроверке", по его мнению, если и можно, то только после этого голосования.

"Для начала комиссия должна утвердить результаты, и пока это не сделано любые дальнейшие движения выглядят немного странно. Этот результат конкурса, который определяется простыми математическими действиями, должен быть утверждён решением комиссии, но она, к сожалению, это до сих пор не смогла выполнить", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Куйбида сообщил, что 12 января он и еще четыре члена комиссии (Томас Файерстоун, Нонна Цоцория, Драго Кос и Богдан Навроцкий) направили Екатерине Коваль требование созвать заседание на 13 января для того, чтобы попытаться снова проголосовать за финалистов конкурса. Просьба была отклонена якобы из-за того, что на эту дату невозможно обеспечить кворум.

Сама же глава отборочной комиссии утверждает, что процесс тормозится из-за Офиса генпрокурора. По словам Коваль, она еще 23 декабря отправила в ОГП письмо с просьбой подтвердить, что Клименко и Синюк прошли необходимые спецпроверки и их данные актуальны. Но по состоянию на 14 января ответ так и не был получен.

"Без получения подтверждений, то есть без соблюдения требования закона Украины "О прокуратуре", представления о назначении (Клименко и Синюка, – ред.) направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон", – добавила юрист.

Кроме того, она обращает внимание на решение Окружного админсуда Киева от 20 декабря, который признал незаконным порядок проведения конкурса. Коваль отметила, что это может подорвать легитимность отбора, но выразила уверенность, что вердикт суда первой инстанции будет обжалован. Впрочем, по состоянию на 13 января апелляция на решение ОАСК так и не была подана.

В комиссии говорят, что ждут документы от Офиса генпрокурора для завершения конкурса (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

На момент выхода статьи получить комментарий генпрокурора Ирины Венедиктовой РБК-Украина не удалось. Но ранее, подводя итоги уходящего 2021 года, она назвала конкурс в САП главной "неудачей года", а за пару месяцев до этого выражала надежду, что он завершится "как можно скорее и результативно". Аналогичные надежды сейчас озвучивают послы G-7 и руководство ОП.

"И президент, и Офис президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса", – говорится в заявлении канцелярии главы государства.

Победитель конкурса, который, впрочем, пока что не может занять положенное ему кресло Специализированного антикоррупционного прокурора, Александр Клименко сказал РБК-Украина, что не понимает причин промедления. Он также озвучил свое мнение, как выйти из сложившегося тупика.

"Комиссия уже нашла все документы – и результаты моей спецпроверки и справку о том, что я ее прошел. Мое виденье таково, что комиссии надо просто выполнить свои обязанности, собраться и проголосовать за рейтинг кандидатов", – заявил он в комментарии изданию.

Финалист отбора также добавил, что вопрос своей победы на конкурсе и дальнейшие шаги на посту главы САП еще не обсуждал ни с Офисом генпрокурора, ни с Офисом президента.

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Затягивание конкурса по избранию главы САП все тяжелее объяснить логическими аргументами. Дальнейшее промедление с решением этого вопроса грозит Украине не только финансовыми проблемами, но и утратой доверия со стороны западных партнеров. В условиях возможной широкомасштабной агрессии со стороны восточного соседа для нашей страны это стало бы "смертельно опасным" фактором.