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Пауза в карьере затянется. Свитолина объявила о беременности

Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Теннисная чета Элины Светолиной и Гаэля Монфиса ждет пополнения семьи. Первая ракетка Украины анонсировала рождение дочери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram теннисистки.

27-летняя украинка объявила о беременности. Свитолина и Монфис, женившиеся в прошлом году, ждут рождения первого ребенка.

"С полным любви и счастья сердцем мы рады объявить, что ждем рождения дочери в октябре", – написала теннисистка.

Ранее Свитолина решила пропустить Открытый чемпионат Франции. Свой отказ от выступлений с марта она мотивировала необходимостью взять паузу в карьере. Перерыв Свитолиной привел к падению украинки на 27-е место в рейтинге WTA.

Украинская теннисистка начала выступления на профессиональном уровне в 2010 году. В ее активе 16 титулов. Лучшее место в рейтинге – 3-е (сентябрь 2017-го).

Напомним, что Международная теннисная федерация исключила Россию и Беларусь из своих рядов.

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ТеннисЭлина Свитолина