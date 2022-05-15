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Пауза в кар'єрі затягнеться. Світоліна оголосила про вагітність

Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Тенісне подружжя Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса чекає на поповнення сім'ї. Перша ракетка України анонсувала народження доньки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram тенісистки.

27-річна українка оголосила про вагітність. Світоліна та Монфіс, які одружилися торік, чекають на народження першої дитини.

"Зі сповненим любові та щастя серцем ми раді оголосити, що чекаємо на народження доньки в жовтні", – написала тенісистка.

Раніше Світоліна вирішила пропустити Відкритий чемпіонат Франції. Свою відмову від виступів із березня вона мотивувала необхідністю зробити паузу в кар'єрі. Перерва Світоліної призвела до падіння українки на 27-ме місце в рейтингу WTA.

Українська тенісистка розпочала виступи на професіональному рівні в 2010 році. У її активі 16 титулів. Найкраще місце в рейтингу – 3-тє (вересень 2017-го).

Нагадаємо, що Міжнародна тенісна федерація виключила Росію і Білорусь зі своїх лав.

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ТеннисЭлина Свитолина