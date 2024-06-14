Пауза або капітуляція: експерти пояснили, про що свідчить ультиматум Путіна

За словами Коваленко, у заявах Путіна йдеться саме про заморожування конфлікту, а не припинення війни.

"Вони хочуть паузи. Недарма ж почали домовлятися з країнами Африки та Латинської Америки про викуп російської та радянської техніки, тому що нема чим воювати", - зазначив він.

Експерт зауважив, що росіяни нещодавно направили дипломатичну місію до Судану, щоб домовитися про викуп радянських танків.

"Російська механізована компонента виснажена і потрібна пауза. Саме тому на рівні Путіна починаючи з візиту до Китаю і досі лунають нібито заклики до миру. Але від росіян ніякого миру бути не може. Тільки коли вони не зможуть розпочати нову війну", - підкреслив Коваленко.

Водночас Фесенко вважає, що такі ультиматуми Путіна свідчать про те, що диктатор не хоче "заморожування". Путін висуває умови капітуляції, яка при цьому не гарантує Україні жодного миру, адже мова йде про виконання умов ще до початку переговорів.

"Це абсолютно неприйнятні вимоги для нас. Безумовно, ніхто не має наміру їх виконувати і на Заході буде відповідне ставлення. Але Путін піднімає ставки", - пояснює Фесенко.

Що передувало

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив про нові умови для переговорів з Україною. Зокрема, він вимагає повного виведення українських захисників з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що Путін поставив перед Україною черговий ультиматум.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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