Пауза или капитуляция: эксперты объяснили, о чем свидетельствует ультиматум Путина

По словам Коваленко, в заявлениях Путина говорится именно о замораживании конфликта, а не прекращении войны.

"Они хотят паузы. Недаром же начали договариваться со странами Африки и Латинской Америки о выкупе российской и советской техники, потому что нечем воевать", - отметил он.

Эксперт отметил, что россияне недавно направили дипломатическую миссию в Судан, чтобы договориться о выкупе советских танков.

"Русская механизированная компонента истощена и нужна пауза. Именно поэтому на уровне Путина начиная с визита в Китай до сих пор раздаются призывы к миру. Но от россиян никакого мира быть не может. Только когда они не смогут начать новую войну", - подчеркнул Коваленко.

В то же время Фесенко считает, что такие ультиматумы Путина говорят о том, что диктатор не хочет "замораживания". Путин выдвигает условия капитуляции, которая при этом не гарантирует Украине ни одного мира, ведь речь идет о выполнении условий еще до переговоров.

"Это абсолютно неприемлемые требования для нас. Безусловно, никто не намерен их выполнять и на Западе будет соответствующее отношение. Но Путин поднимает ставки", – объясняет Фесенко.

Что предшествовало

Сегодня российский диктатор Владимир Путин заявил о новых условиях для переговоров с Украиной. В частности, он требует полного вывода украинских защитников из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

На это уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что Путин поставил перед Украиной очередной ультиматум.

Более подробно об этом – в материале РБК-Украина .

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