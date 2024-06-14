ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пауза або капітуляція: експерти пояснили, про що свідчить ультиматум Путіна

П'ятниця 14 червня 2024 21:01
UA EN RU
Пауза або капітуляція: експерти пояснили, про що свідчить ультиматум Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко, Володимир Фесенко

Російський диктатор Володимир Путін своїми заявами про нібито готовність на мирні переговори хоче поставити війну в Україні на паузу на своїх умовах.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та політолог Володимир Фесенко.

За словами Коваленко, у заявах Путіна йдеться саме про заморожування конфлікту, а не припинення війни.

"Вони хочуть паузи. Недарма ж почали домовлятися з країнами Африки та Латинської Америки про викуп російської та радянської техніки, тому що нема чим воювати", - зазначив він.

Експерт зауважив, що росіяни нещодавно направили дипломатичну місію до Судану, щоб домовитися про викуп радянських танків.

"Російська механізована компонента виснажена і потрібна пауза. Саме тому на рівні Путіна починаючи з візиту до Китаю і досі лунають нібито заклики до миру. Але від росіян ніякого миру бути не може. Тільки коли вони не зможуть розпочати нову війну", - підкреслив Коваленко.

Водночас Фесенко вважає, що такі ультиматуми Путіна свідчать про те, що диктатор не хоче "заморожування". Путін висуває умови капітуляції, яка при цьому не гарантує Україні жодного миру, адже мова йде про виконання умов ще до початку переговорів.

"Це абсолютно неприйнятні вимоги для нас. Безумовно, ніхто не має наміру їх виконувати і на Заході буде відповідне ставлення. Але Путін піднімає ставки", - пояснює Фесенко.

Що передувало

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив про нові умови для переговорів з Україною. Зокрема, він вимагає повного виведення українських захисників з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що Путін поставив перед Україною черговий ультиматум.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Війна в Україні
NEWS
Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України
Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку