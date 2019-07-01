Пацкан анонсировал внеочередную проверку управления объектами ГТС

Фото: Валерий Пацкан (из открытых источников)

Проверка будет проведена по требованию Тимошенко

Счетная палата не только проанализирует документы о "доведении до банкротства" ГТС, но и на требование лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко проведет внеочередную общую проверку управления ее объектами. Об этом в Раде заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает РБК-Украина.

"На прошлой неделе к нам обратилась Юлия Тимошенко по вопросам проверки ГТС и возможности ее продажи или присвоения в какой-то другой способ. Счетная палата приняла решение о проведении внеочередного контрольного мероприятия, которое покажет реальную ситуацию в ГТС. Мы проведем аудит эффективности в управлении объектами госсобственности ГТС, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета", - сказал он.

По словам главы Счетной палаты, "это будет всем интересно": "Только если пересмотреть то, что внутри происходит, можно дать ответ на много вопросов. В частности, формирование цены на газ, как идет (эффективно или нет) управление теми или иными предприятиями "Нафтогаза".

К тому же, Пацкан заявил, что руководство "Нафтогаза" уже начало препятствовать проверкам. Поэтому Счетная палата обратилась к генпрокурору и другим правоохранительным органам с жалобой на действия менеджмента.

"Прошу правоохранительные органы выполнить свою работу и дать оценку, почему препятствуют работе Счетной палаты и проинформировать общество", - подчеркнул Пацкан.