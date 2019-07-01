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Пацкан анонсував позачергову перевірку управління об'єктами ГТС

Новини » Енергетика    01.07.2019 - 15:50
Пацкан анонсував позачергову перевірку управління об'єктами ГТС
Фото: Валерій Пацкан (з відкритих джерел)

Перевірка буде проведена на вимогу Тимошенко

Рахункова палата не лише проаналізує документи про "доведення до банкрутства" ГТС, але й на вимогу лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко проведе позачергову загальну перевірку управління її об’єктами. Про це в Раді заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає РБК-Україна. 

"Минулого тижня до нас звернулась Юлія Тимошенко з питань перевірки ГТС та можливості її продажу або привласнення в якийсь інший спосіб. Рахункова палата ухвалила рішення щодо проведення позачергового контрольного заходу, який покаже реальну ситуацію в ГТС. Ми проведемо аудит ефективності в управлінні об’єктами держвласності ГТС, що мають фінансові наслідки для державного бюджету", - сказав він.

За словами очільника Рахункової палати, "це буде всім цікаво": "Лише якщо переглянути те, що всередині відбувається, можна дати відповідь на багато запитань. Зокрема, формування ціни на газ, як йде (ефективно чи ні) управляння тими чи іншими підприємствами "Нафтогазу".

До того ж, Пацкан заявив, що керівництво "Нафтогазу" вже почало перешкоджати перевіркам. Тому Рахункова палата звернулася до генпрокурора та інших правоохоронних органів зі скаргою на дії менеджменту.

"Прошу правоохоронні органи виконати свою роботу та дати оцінку, чому перешкоджають роботі Рахункової палати та проінформувати суспільство", - наголосив Пацкан.

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