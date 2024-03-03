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Пацієнти після трансплантації можуть отримувати ліки безкоштовно: алгоритм дій

Україна, Неділя 03 березня 2024 20:37
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Пацієнти після трансплантації можуть отримувати ліки безкоштовно: алгоритм дій Фото: пацієнти після трансплантації можуть отримати імуносупресанти безоплатно (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Пацієнти після трансплантації можуть отримати імуносупресанти безоплатно або з частковою доплатою за програмою реімбурсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України.

Імуносупресанти необхідні для осіб у посттрансплантаційному періоді. Пацієнти можуть отримати ці препарати безоплатно або з частковою доплатою за програмою реімбурсації.

Як отримати необхідні ліки

Якщо пацієнт перебуває в стаціонарі після трансплантації, то через три місяці після трансплантації він проходить планове обстеження, і трансплант-координатор створює план лікування та е-рецепт на ліки.

Якщо пацієнт потребує зміни курсу лікування, то він здає аналізи, і координатор або підбирає нову медикаментозну терапію, або виписує новий е-рецепт за існуючими призначеннями.

Якщо пацієнту проведено трансплантацію за кордоном, то він із відповідними документами звертається в трансплантаційний центр.

Якщо ж пацієнт уже має підібрану терапію, то на основі плану лікування координатор повторно випише е-рецепт.

"Імуносупресивні препарати за е-рецептом можна отримати в будь-якій аптеці, що має договір із НСЗУ", - повідомили в службі.

Нагадаємо, ми писали, що багато українців можуть отримати безоплатні препарати за допомогою програми "Доступні ліки". Однак не у всіх населених пунктах є аптеки з такою можливістю.

Ознайомитись з актуальним переліком аптек, що відпускають "Доступні ліки" можна в матеріалі РБК-Україна.

Ба більше нещодавно в Україні стартував пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека".

Відтепер ліки можна буде замовляти телефоном і отримувати поштою. Поки ця послуга доступна в Донецькій та в окремих прикордонних районах Сумської області.

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