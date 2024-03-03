Пациенты после трансплантации могут получать лекарства бесплатно: алгоритм действий

Пациенты после трансплантации могут получить иммуносупрессанты бесплатно или с частичной доплатой по программе реимбурсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

Иммуносупрессанты необходимы для лиц в посттрансплантационном периоде. Пациенты могут получить эти препараты бесплатно или с частичной доплатой по программе реимбурсации.

Как получить необходимое лекарство

Если пациент находится в стационаре после трансплантации, через три месяца после трансплантации он проходит плановое обследование, и трансплант-координатор создает план лечения и е-рецепт на лекарства.

Если пациент нуждается в изменении курса лечения, то он сдает анализы, и координатор либо подбирает новую медикаментозную терапию, либо выписывает новый е-рецепт по существующим назначениям.

Если пациенту проведена трансплантация за границей, то он с соответствующими документами обращается в трансплантационный центр.

Если же у пациента уже подобранная терапия, то на основе плана лечения координатор повторно выпишет е-рецепт.

"Иммуносупрессивные препараты по е-рецепту можно получить в любой аптеке, имеющей договор с НСЗУ", - сообщили в службе.

Напомним, мы писали, что многие украинцы могут получить бесплатные препараты с помощью программы "Доступные лекарства". Однако не во всех населенных пунктах есть аптеки с такой возможностью.

Ознакомиться с актуальным перечнем отпускающих аптек "Доступные лекарства" можно в материале РБК-Украина.

Более того, недавно в Украине стартовал пилотный проект "Укрпочта. Аптека".

Теперь лекарства можно будет заказывать по телефону и получать по почте. Пока эта услуга доступна в Донецкой и отдельных приграничных районах Сумской области.

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