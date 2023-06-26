Патрушев і не тільки. Хто і навіщо міг стояти за заколотом Пригожина: думка експерта

Самусь наголосив, що Пригожин не самостійна фігура, а медійне обличчя проекту людей з оточення російського диктатора Володимира Путіна, адміністрації президента, олігархів, ФСБ, Служби зовнішньої розвідки та інших спецслужб.

За його словами, дії засновника ПВК "Вагнера" могли переслідувати різні завдання - від захоплення влади до абсорбції революційних настроїв у російському суспільстві на тлі війни проти України.

"Після того, як це шоу завершилося, можна сказати, що це справді була демонстрація Путіну, що його позиції дуже слабкі. Можна здогадуватися, хто ці люди, які стоять за Пригожиним. Я думаю, там є рука Патрушева (керівника Служби зовнішньої розвідки, - ред.), він може керувати цією ситуацією. Або той же Кирієнко (перший заступник голови адміністрації Путіна, - ред.)", - зазначив експерт.

На його думку, ці люди не хочуть закінчувати разом із Путіним, і тому ведуть комунікацію із Заходом, формують умови, за яких скинуть диктатора та самі прийдуть до влади. Причому, не обов'язково шляхом державного перевороту. Путіна могли б вибити з виборів або він сам відмовився б від участі, розуміючи "свою відповідальність за ситуацію".

Самусь вважає, що група, яка стоїть за Пригожиним, шукає вихід. Підрив авторитету Путіна може свідчити про спробу просунути своїх людей або виторгувати преференції на майбутніх виборах. На його думку, той самий Патрушев може налагоджувати зв'язки із Заходом, а історія із залученням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка може виявитися легендою російських спецслужб.

Також експерт не виключає, що за задумом змовників, РФ має зазнати воєнної поразки в Україні. Таким чином, і елітам, і рядовим росіянам покажуть, що нинішня політика призводить тільки до страшних наслідків для Росії й треба змінювати курс, тому що вона рухається до катастрофи.

Таким чином міністру оборони Сергію Шойгу та начальнику Генштабу Валерію Герасимову, зняття яких домагалися "вагнерівці", рано видихати.

"Путін буде першим крайнім, а решта - у рамках подальших процесів. Тобто це спроба провести керовану трансформацію. Але ситуація може вийти з-під контролю. КДБ-шники думають, що вони найрозумніші, але насправді в російській армії йдуть реальні бунтівні процеси: тим, що вони зробили з Пригожиним, вони тільки розкрутили ці настрої, вони не спустили пар, протестних настроїв стає дедалі більше. Російську армію поставили на коліна", - зазначив Самусь.

Він також вважає, що "якщо армійські лідери наважаться на подібний реальний безконтрольний рейд, то це справді стане тим самим нещадним російським бунтом".

Експерт наголосив, що Україні залишається нарощувати зусилля на всіх фронтах та за кордоном на всіх майданчиках говорити про те, що в Росії немає влади й там неконтрольована ситуація. А це означає, що будь-хто може використовувати найбільший ядерний арсенал у світі.

"Тому Заходу треба перестати боятися, потрібно негайно запросити Україну в НАТО. Хіба можна боятися fail state? Навпаки, потрібно шукати конфлікт, тиснути на нього. Захід не торгуватиметься з Росією по Україні, вона не має козиря, який міг би змусити Україну відмовитися від боротьби. У цьому найбільша проблема для Патрушева та для всіх інших", - додав Самусь.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Вже 24 червня Пригожин заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.

У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Про підсумки та наслідки "вагнерівського маршу", чому Пригожин не дійшов до Москви й про те, хто ще міг стояти за заколотом, - читайте у матеріалі РБК-Україна.