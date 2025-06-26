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Патрульные сбили подростка во Львовской области: ГБР открыло производство

Четверг 26 июня 2025 11:34
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Патрульные сбили подростка во Львовской области: ГБР открыло производство Иллюстративное фото: патрульные сбили подростка во Львовской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 25 июня, во Львовской области полиция совершила наезд на семнадцатилетнего парня. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Как пишет ГБР, инцидент произошел около 18:34 на автодороге "Киев - Чоп" вблизи остановки села Красов, Львовской области.

"По предварительным данным, служебный автомобиль Renault Duster под управлением инспектора полиции совершил наезд на пешехода - семнадцатилетнего парня", - пишет ГБР.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, но угрозы его жизни нет.

Пострадавший был госпитализирован во львовскую детскую больницу "Охматдет", где продолжаются обследования.

Напомним, РБК-Украина писало о недавнем дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием граждан Украины. Тогда столкнулись грузовой фургон Volkswagen и тягач Renault. В салоне фургона находилось восемь украинцев, из которых четверо получили травмы.

Кроме того, в середине июня в департаменте Сарт во Франции произошла авария с участием автобуса, который перевозил 58 детей. Большинство пассажиров - подростки из Украины в возрасте от 15 до 17 лет.

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Львовская область ГБР
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