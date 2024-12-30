Патрульні розповіли, що в машині повинен мати кожен водій: список

У Патрульній поліції нагадали водіям перелік речей, які повинні бути в кожному авто - на випадок різних непередбачуваних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Херсонської області у Facebook.
За словами правоохоронців, перед тим, як виїхати на дорогу, водії повинні перевірити наявність у транспортному засобі речей, які стануть у пригоді:
Виходячи з порад патрульних, кожен водій повинен мати в авто:
"Безпечних вам поїздок", - підсумували у поліції.
Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/khersonpolice)
Нагадаємо, раніше поліція звернула увагу водіїв на важливе правило, яке допоможе уникнути ДТП і штрафу.
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