Патрульные рассказали, что в машине должен иметь каждый водитель: список

В Патрульной полиции напомнили водителям перечень вещей, которые должны быть в каждом авто - на случай различных непредвиденных ситуаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Херсонской области в Facebook.
По словам правоохранителей, перед тем, как выехать на дорогу, водители должны проверить наличие в транспортном средстве вещей, которые пригодятся:
Исходя из советов патрульных, каждый водитель должен иметь в авто:
"Безопасных вам поездок", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/khersonpolice)
Напомним, ранее полиция обратила внимание водителей на важное правило, которое поможет избежать ДТП и штрафа.
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