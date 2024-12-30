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Патрульные рассказали, что в машине должен иметь каждый водитель: список

В каждой машине должен быть "базовый" перечень обязательных вещей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Патрульной полиции напомнили водителям перечень вещей, которые должны быть в каждом авто - на случай различных непредвиденных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Херсонской области в Facebook.

Какие вещи должны быть в каждой машине

По словам правоохранителей, перед тем, как выехать на дорогу, водители должны проверить наличие в транспортном средстве вещей, которые пригодятся:

  • в случае возникновения технических неисправностей
  • в случае возникновения непредвиденных ситуаций на дороге

Исходя из советов патрульных, каждый водитель должен иметь в авто:

  • аптечку
  • огнетушитель
  • знак аварийной остановки
  • домкрат (этот инструмент можно назвать одним из основных, особенно, если речь идет о путешествиях вне населенных пунктов)
  • трос буксировочный
  • компрессор
  • запасное колесо
  • набор инструментов
  • канистру с топливом
  • фонарик
  • другие вещи, которые могут понадобиться для ремонта автомобиля в дорожных условиях

"Безопасных вам поездок", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/khersonpolice)

Напомним, ранее полиция обратила внимание водителей на важное правило, которое поможет избежать ДТП и штрафа.

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