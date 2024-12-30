Патрульные рассказали, что в машине должен иметь каждый водитель: список

Какие вещи должны быть в каждой машине

По словам правоохранителей, перед тем, как выехать на дорогу, водители должны проверить наличие в транспортном средстве вещей, которые пригодятся:

в случае возникновения технических неисправностей

в случае возникновения непредвиденных ситуаций на дороге

Исходя из советов патрульных, каждый водитель должен иметь в авто:

аптечку

огнетушитель

знак аварийной остановки

домкрат (этот инструмент можно назвать одним из основных, особенно, если речь идет о путешествиях вне населенных пунктов)

трос буксировочный

компрессор

запасное колесо

набор инструментов

канистру с топливом

фонарик

другие вещи, которые могут понадобиться для ремонта автомобиля в дорожных условиях

"Безопасных вам поездок", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/khersonpolice)