Патроны и взрывчатка: СБУ обнаружила тайник боевиков на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник боевиков с оружием и боеприпасами в районе ООС. Там хранились взрывчатка и боевые гранаты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Тайник был обустроен в одном из населенных пунктов Сватовского района на территории частного домовладения. Установлено, что там проживает местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений", - пишет пресс-служба.
Сейчас СБУ устанавливает причастность местного жителя к незаконным вооруженным формированиям "Л/ДНР" или диверсионных групп боевиков.
Среди изъятого:
Изъятое вооружение было направлено на экспертизу.
Фото: СБУ обнаружила тайник боевиков на Донбассе (фото ssu.gov.ua)