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Патріотизм зіграє роль. Скільки українців повернеться додому після війни

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 08:51
Патріотизм зіграє роль. Скільки українців повернеться додому після війни Фото: після війни в Україну повернеться мінімум половина з тих, хто виїхав за кордон (GettyImages)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Гурковська

Після війни в Україну повернеться мінімум половина з тих, хто виїхав за кордон на початку війни. Не виключно, що в цьому допоможе патріотизм.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловила демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

За її словами, коли соціологи на кордоні тут і в ЄС запитували українців про те, чи хочуть вони повернутись, 90% заявляли, що будуть повертатися.

"Я не вірила у цю цифру тоді, тим більше не вірю зараз. Досвід балканських війн говорить про те, що повертається третина. Думаю, ми можемо розраховувати на те, що повернеться 50, можливо 60%. Я розраховую на наше відчуття українськості, на патріотизм", - озвучила цифри вона.

Крім того, як зазначає Лібанова, Україна порівняно з Балканами - велика країна. І якщо тут буде повноцінний "план Маршалла", прийдуть серйозні гроші, тут буде багато можливостей.

"І навіть не тільки українці будуть повертатися, яких багато чого не влаштовує за кордоном, медицина - передусім. Приїжджатимуть також європейці, якщо тут буде достойна зарплата і можливість самореалізації", - зазначила демограф.

На початку квітня РБК-Україна повідомляло, що українці масово повертаються додому з-за кордону.

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