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Не только патриотизм: почему украинские бренды сейчас имеют шанс на "прыжок"

Новина українською →
Киев, Суббота 25 июня 2022 12:14
Не только патриотизм: почему украинские бренды сейчас имеют шанс на "прыжок" Фото: украинские бренды сейчас имеют шанс на повышение спроса среди потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бренды сейчас могут сделать качественный скачок на спрос своей продукции. Это связано не только с волной патриотических настроений, но и на фоне приостановки работы зарубежных компаний.

Об этом в колонке для РБК-Украина рассказал глава Украинского совета торговых центров (УСТЦ) Максим Гаврюшин.

Он отметил, что очень похожие тенденции наблюдались в 2015-2016 годах, когда на рынке появились или увеличили свою долю такие украинские бренды одежды как VOVK, Must Have, Goldi, a.Tan и другие.

"Тем более что сейчас, после окончательного ухода российских операторов, в успешных торговых центрах начинают появляться качественные торговые площади, спрос на которые по объективным причинам невелик. Этим уже сейчас пытаются воспользоваться некоторые украинские бренды. И они действительно могут в этом преуспеть", - предполагает Гаврюшин.

Напомним, также стало известно, когда международные сети, в том числе и McDonalds, могут возобновить свою работу в Украине.

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