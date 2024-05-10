Patriot, танки Leopard та гелікоптери. Що Україна за час війни встигла отримати від Німеччини

Німеччина є одним із найбільших постачальників допомоги Україні та вже встигла передати десятки танків Leopard, артустановки, системи ППО. При цьому Берлін неодноразово допомагав Києву постачанням енергетичного та гуманітарного обладнання.

Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви колишніх та чинних німецьких чиновників, голови Міненерго України Германа Галущенка, посольства Німеччини в Україні, сайт уряду Німеччини.

Яку допомогу отримала Україна від Німеччини за час повномасштабної війни - у матеріалі РБК-Україна .

Зміст

Поставки зброї

Енергетична та гуманітарна підтримка

Поставки зброї

До повномасштабного вторгнення Німеччина виключала постачання летальної допомоги Україні, але вже після 24 лютого 2022 року різко змінила свою позицію. Спочатку Берлін давав добро іншим країнам на постачання Україні озброєнь, потім уже сам почав формувати перші пакети летальної допомоги.

Спочатку йшлося про стрілецьку зброю та ПЗРК, але вже через півтора місяці війни колишній міністр оборони Крістіна Ламбрехт ухвалила рішення про передачу Києву зенітних установок Gepard, які можуть ефективно боротися з ворожими дронами та крилатими ракетами.

Згодом Німеччина вирішила передати Збройним силам України невелику партію самохідних артилерійських установок PzH 2000, які дуже ефективно показали себе на полі бою через свою точність.

На початку літа 2022 року канцлер Олаф Шольц повідомив, що його країна передасть Києву сучасну систему ППО IRIS-T, яка може знищувати крилаті ракети та літаки супротивника. Допомога була вкрай актуальна, оскільки Україна мала лише радянські системи протиповітряної боротьби і їх кількість була недостатньою. Згодом Україна почала отримувати від Німеччини бронетранспортери M113 та Dingo ATF, а також реактивні системи залпового вогню M270.

У січні минулого року Шольц анонсував перше постачання Україні ЗРК Patriot, який може боротися із балістичними ракетами росіян, а також партію бойових машин піхоти Marder. Останні знадобилися Україні під час літнього контрнаступу, техніка використовувалася під час атак на позиції росіян у Запорізькій області. А тепер ЗСУ використовують Marder на Авдіївському напрямі у Донецькій області.

Через деякий час Берлін дав "зелене світло" на постачання ЗСУ сучасних танків Leopard 2. Їх також використали під час наступу у Запорізькій області. При цьому вже в лютому 2023 року Берлін погодився поставити Києву майже 180 модернізованих танків Leopard 1. Бойова машина має слабше бронювання, ніж Leopard 2, але все ж таки використовувалася нашими військами на Куп'янському напрямку в Харківській області.

Згодом генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що Україна отримала від його підприємства сучасну зенітну самохідну установку Skynex, яка є дуже ефективною для знищення російських дронів-камікадзе.

Цього року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна вперше передасть Україні багатоцільові військові гелікоптери Sea King Mk41. А у квітні уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання Києву ще однієї системи протиповітряної оборони типу Patriot, це вже третій комплекс від Берліна.

Крім цього, Німеччина регулярно передає Україні артилерійські боєприпаси, виробництво яких продовжує нарощувати, ракети до ППО, різні дрони, мостоукладачі, шоломи, стрілецьку зброю, тягачі, гранатомети та багато іншого.

Уряд Німеччини повідомляє, що на військову допомогу Україні вже витрачено близько 5 мільярдів євро у 2023 році та 1,6 мільярда євро у 2022 році. Ще 2,9 мільярда євро було виділено у перші два роки війни на постачання, які прибуватимуть в Україні в період з 2025 по 2028 рік. Крім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військову підготовку у Німеччині. На цей рік Німеччина заклала для України понад 7 млрд євро військової допомоги.

Енергетична та гуманітарна підтримка

Німеччина допомагає Україні не лише зброєю, а з першого року війни опікується й енергетичною сферою. Вже влітку 2022 року від колишнього посла Німеччини в Україні Анкі Фельдгузен про те, що Берлін виділить фінансову допомогу для підтримки української енергетичної галузі. Тоді кошти пішли на ремонт пошкоджених внаслідок вторгнення РФ електромереж.

На початку 2023 року, у розпал масштабних ударів РФ по енергоінфраструктурі, Міненерго України звітувало про отримання від Німеччини майже 334 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, зокрема 40 трансформаторів від Stromnetz Berlin GmbH. Наприкінці 2023 року в уряді Німеччини підготували черговий зимовий пакет допомоги на майже 90 млн євро. Тоді мова знову пішла про ремонт обладнання, трансформаторів та генераторів.

У квітні поточного року посольство Німеччини в Україні відзвітувало про постачання в Україні 400 генераторів, а голова Міненерго України Герман Галущенко повідомив, що Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих ТЕС.

Фото: Допомога від Німеччини (twitter.com/THWLeitung)

При цьому Берлін підтримує Київ у гуманітарному плані. В основному Німеччина дає гроші різним благодійним фондам, які займаються видачею продуктової допомоги нужденним в Україні. Але також Берлін передавав Києву будівельну техніку, зокрема транспортери, міні-екскаватори, тачки, бетонозмішувачі та інструменти. Також Україна отримувала партію машин "швидкої допомоги", яку передавала Всесвітня організація охорони здоров'я за підтримки уряду Німеччини.