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Patriot і не тільки. Повітряні сили шукають курсантів для навчання на нових системах ППО

Фото: Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні оголошують набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі - IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші. На черзі – Patriot та SAMP/T. І їх ставатиме дедалі більше, а згодом – вони повністю замінять старий парк радянської техніки", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили потребують вмотивованих захисників та захисниць, здатних опанувати цю зброю і стати на оборону країни.

"Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном", - додали військові.

Наразі військові та й викладачі проходять відповідне навчання з експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США. Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні.

Нагадаємо, що українські військові прибули в Оклахому (США) для участі у навчаннях з використання системи протиракетної оборони Patriot.

Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Військові вже вирушили на навчання.

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