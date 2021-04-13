Патрик Дебуа возглавил академический совет мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" назвал имя главного стратега и руководителя Академического совета центра. Им стал французский исследователь Холокоста, основатель и президент французской организации "Яхад-ин Унум", римско-католический священник, отец Патрик Дебуа, а его заместителем - историк Андрей Уманский.

"Почти 20 лет назад мы с командой начали исследовать Холокост от пуль в каждой деревне, оккупированной нацистами, в Украине, а затем и в других странах. Для меня большая честь служить памяти и достоинству евреев, убитых в Киеве и Украине, вместе с замечательной командой Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", - заявил отец Патрик Дебуа.

По его словам, на исследование его вдохновила история его деда, который во времена Второй мировой войны находился заключении в нацистском лагере, расположенном в городке Рава-Русская на Львовщине, как французский военнопленный.

Именно с территории Украины отец Дебуа начал свои исследования в 2002 году, а в 2004 году основал организацию "Яхад-ин Унум", которая продолжила эти исследования на территории Восточной Европы.

Мировое значение работы отца Дебуа и его сподвижников отметил председатель наблюдательного совета мемориального центра Натан Щаранский.

"Мы рады приветствовать во главе Академического совета Мемориального центра выдающегося исследователя Холокоста Патрика Дебуа. Отец Дебуа посвятил жизнь тому, чтобы мир узнал правду о трагической гибели жертв Холокоста от пуль в Восточной Европе. Его вклад в дело сохранение исторической памяти и развитию диалога между христианским и иудейским миром был признан ведущими институциями по изучению Холокоста и отмечен многими правительствами и религиозными лидерами мира. Верю, что наши совместные усилия в исследовании Холокоста помогут нам сохранить память и донести историю этой трагедии до будущих поколений", - заявил Щаранский.