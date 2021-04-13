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Патрік Дебуа очолив академічну раду меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 10:54
Патрік Дебуа очолив академічну раду меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Фото: отець Патрік Дебуа (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" назвав ім'я головного стратега та очільника Академічної ради центру. Ним став французький дослідник Голокосту, засновник та президент французької організації "Яхад-ін Унум", римо-католицький священик, отець Патрік Дебуа, а його заступником - історик Андрій Уманський.

Про це повідомляє прес-служба центру.

"Майже 20 років тому ми з командою почали досліджувати Голокост від куль у кожному селі, окупованому нацистами в Україні, а потім і в інших країнах. Для мене велика честь служити пам’яті та гідності євреїв, загиблих у Києві та Україні, з чудовою командою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", - заявив отець Патрік Дебуа.

За його словами, на дослідження його надихнула історія його діда, який за часів Другої світової війни перебував в ув'язненні в нацистському таборі, розташованому в містечку Рава-Руська, що на Львівщині, як французький військовополонений.

Саме з території України отець Дебуа почав свої дослідження у 2002 році, а у 2004 році заснував організацію "Яхад-ін Унум", яка продовжила ці дослідження на території Східної Європи.

Світове значення роботи отця Дебуа та його сподвижників відзначив голова наглядової ради меморіального центру Натан Щаранський.

"Ми раді вітати на чолі Академічної ради Меморіального центру видатного дослідника Голокосту Патріка Дебуа. Отець Дебуа присвятив життя тому, щоб світ дізнався правду про трагічну загибель жертв Голокосту від куль в Східній Європі. Його внесок у справу збереження історичної пам'яті та розвитку діалогу між християнським та іудейським світом був визнаний провідними інституціями з вивчення Голокосту та відзначений багатьма урядами і релігійними лідерами світу. Вірю, що наші спільні зусилля в дослідженні Голокосту допоможуть нам зберегти пам'ять і донести історію цієї трагедії до майбутніх поколінь", - заявив Щаранський.

Як відомо, Патрік Дебуа у 2008 році видав книгу "Голокост від куль", в якій наводить численні свідчення нацистських злочинів проти єврейського населення на окупованих територіях Східної Європи, зокрема, вбивства 1,5 млн євреїв в Україні. За свої дослідження праця вченого отримала Національну єврейську книжкову премію США.

Праця Дебуа "Серед білого дня" (2018) за допомогою архівних матеріалів і спогадів сусідів жертв документує масові вбивства євреїв в окупованому Радянському Союзі.

Нині отець Дебуа є радником Ватикану з відносин з іудаїзмом, а також викладає в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. Лауреат Ордену Почесного Легіону (Франція), нагороджений Медаллю за відвагу від Центру Симона Візенталя (Ізраїль) і Гуманітарною премією Меморіального музею Голокосту (США).

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