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Патріарха Варфоломія прооперували в Нью-Йорку

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Нью-Йорк, Субота 06 листопада 2021 03:13
Патріарха Варфоломія прооперували в Нью-Йорку Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Патріарха Варфоломія прооперували в Нью-Йорку. Йому імплантували стент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter архієпископа Константинопольської православної церкви Елпідофора.

Патріарха Константинопольського Варфоломія вже виписали з лікарні в Нью-Йорку.

"Ми дякуємо Богові за те, що його Святість патріарх Варфоломій тільки що був виписаний з лікарні Маунт-Синай в Нью-Йорку", - написав він і додав, що Варфоломій "почувається добре і перебуває в піднесеному настрої".

81-річний вселенський патріарх Варфоломій вдруге потрапив до лікарні під час свого офіційного візиту до США, який розпочався 23 жовтня. Йому проводили ангіограму - дослідження кровоносних судин.

Раніше ми писали, що вселенський патріарх Варфоломій госпіталізований вдруге за два тижні.

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Патріарх Варфоломій
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